Минай – Колос: УПЛ определила дату проведения перенесенного матча
Дирекция отечественной Премьер-лиги наконец нашла место в календаре соревнований для проведения поединка 3-го тура чемпионата между закарпатским Минаем и ковалевским Колосом.
Матч Минай – Колос состоится 24 ноября, сообщает официальный сайт УПЛ.
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Изначально встреча была запланирована на 8 августа. Инициатором перенесенення поединка стал Колос. Ковалевцы в то время готовились к поединку с карагандинским Шахтером в Лиге конференций. Календарные изменения, однако, "хлеборобам" не помогли – оба матча с казахами они свели вничью 0:0, а в серии пенальти домашнего поединка проиграли.
Отметим, что спустя два месяца после 3-го тура обе команды успели сменить наставников. Минай недавно возглавил Игорь Леонов, а Колос пока тренирует Сергей Кузнецов.
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