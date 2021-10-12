Дирекция отечественной Премьер-лиги наконец нашла место в календаре соревнований для проведения поединка 3-го тура чемпионата между закарпатским Минаем и ковалевским Колосом.

Матч Минай – Колос состоится 24 ноября, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Изначально встреча была запланирована на 8 августа. Инициатором перенесенення поединка стал Колос. Ковалевцы в то время готовились к поединку с карагандинским Шахтером в Лиге конференций. Календарные изменения, однако, "хлеборобам" не помогли – оба матча с казахами они свели вничью 0:0, а в серии пенальти домашнего поединка проиграли.

Отметим, что спустя два месяца после 3-го тура обе команды успели сменить наставников. Минай недавно возглавил Игорь Леонов, а Колос пока тренирует Сергей Кузнецов.

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