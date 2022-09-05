В рамках 3-го тура УПЛ Минай принимает Колосс, а Александрия встретится с Металлистом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Минай – Колос

Минай в УПЛ всегда был проблемной командой, но первые матчи сезона "лисам" всегда давались. Вот и неделю назад закарпатцы стартовали, чуть не отобрав очки у Александрии. Подопечные Владимира Шарана быстро пропустили, но смогли свести матч против более сильного соперника к вязкому "болоту" с кучей единоборств без моментов – и, наконец, дождались ошибки "горожан", отыгравшись в компенсированное время. Правда, александрийцы вырвали победу всего через минуту.

Минай доказал способность навязывать свой сценарий игры. Такая стойкость настолько поразила Селезнева, что тот подписал новый контракт с "лисами" – и это очень важно для команды, ведь ей не хватало качественного усиления летом. Евгений в условиях падения уровня чемпионата вполне может замахнуться на свой желанный рекорд УПЛ, а матч против Колоса особенно важен для легендарного форварда. Сегодня он должен появиться на поле.

Ковалевцы начали сезон с двух подряд "сухих" побед (над Кривбассом и Рухом). Обе трудно назвать яркими – это были типичные поединки с огромным количеством единоборств и минимумом остроты. Тем не менее, "хлеборобы" одолели своих соперников заслуженно. Особенно опасно Колос выглядит на стандартах и после кроссов, забив в таких ситуациях два из трех своих голов.

Колос после перформанса Безбородька в первом матче Зари сразу же вернул его из аренды, что принесло мгновенный успех. Денис шикарно вошел в игру с Рухом, классно открываясь за спинами защитников и забив победный мяч. Кроме того, стоит отметить Болбата – его ассист в предыдущем туре был просто космическим. Словом, с кадрами у ковалёвцев проблем нет, да и футбол "хлеборобов" выглядит убедительно. Фаворитами сегодняшнего противостояния следует назвать именно подопечных Ярослава Вишняка.

Ориентировочные составы на матч Минай – Колос

Минай: Бандура – ​​Трубочкин, Гончар, Горин, Немчанинов – Хахлев, Твердохлеб – Кулиев, Витенчук, Касимов – Селезнев

Колос: Волынец – Золотов, Новак, Гончаренко, Черноморец – Ореховский, Милько – Болбат, Ильин, Мякушко – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Поставим на победу Колоса. Минай даже при собственном сценарии игры с Александрией был близок лишь к отскоку, а ковалёвцы разбираются в таком футболе гораздо лучше нынешних "горожан". При этом Колос доказал способность бить разные команды – Кривбасс пытался доминировать в работе с мячом, а Рух продемонстрировал примерно тот же футбол, который сегодня покажут "лисы".

Результат был одним и тем же, поэтому стоит констатировать существенное преимущество подопечных Ярослава Вишняка. "Хлеборобы" должны выиграть этот матч.

Александрия – Металлист

Александрия стартовала с двух побед в новом сезоне УПЛ. Простыми их не назвать, но соперники и климатические условия не способствовали феерии – подопечные Юрия Гуры бегали при 30-35 градусной жаре против Ингульца и Миная. Эти коллективы более ориентированы на разрушение, что гораздо проще, чем создание моментов. Тем не менее, обе победы "горожан" были абсолютно заслуженными.

Александрийцы сейчас заточены на игру первым номером. Благо кадровый подбор позволяет это делать. Андердоги неплохо "вяжут" их футбол, но уровень команды Юрия Гуры позволяет побеждать на классе. Впрочем, в тактическом плане все тоже довольно симпатично – особенно это касается работы фулбеков (Мирошниченко дает ширину, Цуриков часто заходит в центр).Кроме того, очень любопытно открывается юный нападающий Кобзарь.

Очень интересно посмотреть, как эта система будет работать на фоне более открытого соперника. Металлист перед стартом сезона недооценили, ведь харьковчане потеряли более 20 футболистов (прежде всего, легионеров) и перспективного тренера – впрочем, в стилистическом плане отката не произошло. Под руководством Олега Ратия этот коллектив продолжает работать в достаточно высоком темпе, с неплохим прессингом и комбинациями на чужой трети. В таком режиме удалось уверенно разбить Рух.

С Ингульцом неделю назад вышло не так ярко (матч завершился вничью), но опять-таки стоит упомянуть о жаре. В целом же, Металлист доказал способность как создавать моменты своими силами, так и качественно контратаковать – не хватает только определенной стабильности. На отдельных отрезках встречи "желто-синие" теряют контроль над игрой, причем эти отрезки могут быть достаточно продолжительными. Во встрече с Александрией эта уязвимость может дорого стоить.

Ориентировочные составы на матч Александрия – Металлист

Александрия: Билык – Мирошниченко, Билошевский, Бабогло, Цуриков – Рыбалка, Демченко – Калитвинцев, Волошин, Третьяков – Кобзар

Металлист: Рыбка – Романюк, Мизюк, Федорив, Каплиенко – Ралюченко – Пидлепенец, Панасенко, Танковський, Картушов – Коркишко

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Обе команды выглядят симпатично, но у Александрии больший запас прочности. Харьковчане имеют более слабую скамейку запасных, а их сегодняшний соперник еще и довольно сыгран – несмотря на ощутимое обновление состава, "горожане" сохранили нескольких важных лидеров и оттачивают свой стиль уже второй год.

Ничья вполне вероятно, но Александрия кажется сильнее нынешнего Металлиста. Рискнем поставить на победу хозяев.

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