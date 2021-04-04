Минай принимал Колос в рамках 20-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Маловероятно, что кто-то из зрителей ожидал на голевую феерию от поединка в Ужгороде, но командам удалось превзойти себя.

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Откровенно скучные "нули" на табло. В первом тайме активнее выглядели подопечные Костишина, после перерыва ярче был Минай. В обоих случаях остроты было крайне мало, счет вполне логичен.

После 20-ти туров Колос остался на 6-й строчке, Минай на два очка опережает зону вылета.

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