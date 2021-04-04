Минай – Колос – 0:0 – видеообзор матча
17:24 - Читати українською
Минай принимал Колос в рамках 20-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
Маловероятно, что кто-то из зрителей ожидал на голевую феерию от поединка в Ужгороде, но командам удалось превзойти себя.
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Откровенно скучные "нули" на табло. В первом тайме активнее выглядели подопечные Костишина, после перерыва ярче был Минай. В обоих случаях остроты было крайне мало, счет вполне логичен.
После 20-ти туров Колос остался на 6-й строчке, Минай на два очка опережает зону вылета.
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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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