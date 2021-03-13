Ингулец на выезде одолел Минай в матче 18-го тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов на "Футбол 24".

Первый острый момент возник на 3 минуте после удара Ковалёва со штрафного – голкипер в прыжке спас от пропущенного мяча. Карась подвел Минай, получив две желтые карточки в течение 6 минут, завалив Ситчинаву в штрафной, а Бартулович реализовал 11-метровый. Гости продолжали атаковать, однако счет так и остался неизменным – 0:1.

Ингулец минимально переиграл Минай – петровцы одержали вторую победу в УПЛ и прервали 6-матчевую безвыигрышную серию

Таким образом, Ингулец набрал 16 очков и расположился на одиннадцатом месте, Минай с 13 пунктами остался тринадцатым.