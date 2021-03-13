Минай — Ингулец – 0:1 – видео гола и обзор матча
16:48 - Читати українською
Ингулец на выезде одолел Минай в матче 18-го тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов на "Футбол 24".
Первый острый момент возник на 3 минуте после удара Ковалёва со штрафного – голкипер в прыжке спас от пропущенного мяча. Карась подвел Минай, получив две желтые карточки в течение 6 минут, завалив Ситчинаву в штрафной, а Бартулович реализовал 11-метровый. Гости продолжали атаковать, однако счет так и остался неизменным – 0:1.
Ингулец минимально переиграл Минай – петровцы одержали вторую победу в УПЛ и прервали 6-матчевую безвыигрышную серию
Таким образом, Ингулец набрал 16 очков и расположился на одиннадцатом месте, Минай с 13 пунктами остался тринадцатым.
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter