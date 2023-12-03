Матч 16-го тура между Минаем и Динамо будет сыгран уже в другой день.

Игра Минай – Динамо была прервана уже на 2-й минуте из-за воздушной тревоги по всей территории Украины.

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Официальные лица приняли решение прекратить матч из-за затяжной продолжительности тревоги, сообщает сайт УПЛ. Ранее сообщалось, что поединок не продолжили из-за отсутствия на стадионе Миная искусственного освещения. Новая дата матча будет определена дополнительно.

Скорее всего, матч доиграют уже весной. Динамо не хотело переносить игру на завтра, поскольку 7 декабря нужно отдавать "долг" Металлисту 1925 за 3 тур.

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