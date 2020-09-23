Минай – Динамо рассудит Романов: УПЛ назначила арбитров на матчи 4-го тура
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальные лица на очередные матчи чемпионата Украины сезона 2020/2021.
Четвертый тур УПЛ продлится два дня. VAR на поединках используется, сообщает официальный сайт УАФ.
УПЛ утвердила даты и время начала матчей 5-го тура чемпионата – известно, когда сыграет Динамо с Зарей
26 сентября (суббота)
Минай – Динамо – Виталий Романов (Днепр)
Ворскла – Мариуполь – Владимир Новохатний (Киев)
Александрия – СК Днепр–1 – Юрий Пасхал (Херсон)
27 сентября (воскресенье)
Львов – Заря – Александр Омельченко (Славянск)
Шахтер – Олимпик – Анатолий Абдула (Харьков)
Десна – Рух – Денис Шурман (Киевская обл.)
Колос – Ингулец – Александр Дердо (Черноморск)
Отметим, что по итогам трех туров в чемпионате Украины сенсационный лидер – Ворскла получила 9 очков из 9 возможных и возглавляет турнирную таблицу.
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