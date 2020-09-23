Четвертый тур УПЛ продлится два дня. VAR на поединках используется, сообщает официальный сайт УАФ.

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 5-го тура чемпионата – известно, когда сыграет Динамо с Зарей

26 сентября (суббота)

Минай – Динамо – Виталий Романов (Днепр)

Ворскла – Мариуполь – Владимир Новохатний (Киев)

Александрия – СК Днепр–1 – Юрий Пасхал (Херсон)

27 сентября (воскресенье)

Львов – Заря – Александр Омельченко (Славянск)

Шахтер – Олимпик – Анатолий Абдула (Харьков)

Десна – Рух – Денис Шурман (Киевская обл.)

Колос – Ингулец – Александр Дердо (Черноморск)

Отметим, что по итогам трех туров в чемпионате Украины сенсационный лидер – Ворскла получила 9 очков из 9 возможных и возглавляет турнирную таблицу.

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