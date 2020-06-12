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Минай – Динамо: полуфинал Кубка Украины рассудит Монзуль, работавшая на скандальном Классическом с незасчитанным голом

13:39 20 Читати українською
Минай – Динамо: полуфинал Кубка Украины рассудит Монзуль, работавшая на скандальном Классическом с незасчитанным голом
Минай – Динамо / фото: А. Приходько

УАФ объявила состав судейской бригады, которая будет работать на полуфинальном матче Кубка Украины между Минаем и Динамо.

 

Поединок между Минаем и Динамо рассудит бригада во главе с Екатериной Монзуль, сообщает официальный сайт УАФ.

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На этом же поединке будет работать VAR, за который будет отвечать Евгений Арановский. Интересно, что именно Монзуль после просмотра видеоповтора приняла резонансное решение отменить гол Сидорчука в ворота Шахтера во время Классического из-за фола Попова против Степаненко.

Напомним, полуфинальный матч Кубка Украины между Минаем и Динамо состоится 17 июня в 14:00.

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