Минай – Динамо: полуфинал Кубка Украины рассудит Монзуль, работавшая на скандальном Классическом с незасчитанным голом

УАФ объявила состав судейской бригады, которая будет работать на полуфинальном матче Кубка Украины между Минаем и Динамо.

Поединок между Минаем и Динамо рассудит бригада во главе с Екатериной Монзуль, сообщает официальный сайт УАФ.

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На этом же поединке будет работать VAR, за который будет отвечать Евгений Арановский. Интересно, что именно Монзуль после просмотра видеоповтора приняла резонансное решение отменить гол Сидорчука в ворота Шахтера во время Классического из-за фола Попова против Степаненко.

Напомним, полуфинальный матч Кубка Украины между Минаем и Динамо состоится 17 июня в 14:00.

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