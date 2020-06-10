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Минай – Динамо: полуфинал Кубка Украины могут сместить ради VAR

15:31 52 Читати українською
Минай – Динамо: полуфинал Кубка Украины могут сместить ради VAR
Минай – Динамо: матч пройдет 17 июня / ФК Динамо

Полуфинальный поединок Кубка Украины между Минаем и Динамо могут сместить во времени.

 

Комитет арбитров УАФ просит перенести матч Минай – Динамо с 14:00 на более позднее время. Причина – получить возможность использования на поединке системы VAR. Если время начала игры останется таким же, то системы видеоповторов на матче, скорее всего, не будет, отмечает Sport Arena.

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Пока что поединок Минай – Динамо запланирован на 17 июня. Игра пройдет в Минае – селе вблизи Ужгорода. Естественно, команды будут играть без болельщиков.

К слову, полуфинальная стадия Кубка Украины состоит из одного матча. Другого финалиста определят Мариуполь и Ворскла, а решающий матч пройдет 8 июля на Арене Львов.

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Видеоассистент арбитра (VAR) Кубок Украины 2019/20 Минай - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев УАФ Кубок Украины Комитет арбитров УАФ Минай Минай
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