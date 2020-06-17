Минай – Динамо: Пиварич оценил свое возвращение на поле после длительного перерыва

Защитник Динамо Йосип Пиварич поделился амбициями киевлян в Кубке Украины после матча против Миная.

"Во-первых, хочу поздравить команду с победой и выходом в финал. Это самое главное. Лично я счастлив, что сыграл после длительного перерыва. Хорошо, что все получилось. Всегда можно сыграть лучше, но главное – то, что мы в финале.

Минай – Динамо – 0:2 – видео голов и обзор матча

Поддержка болельщиков ощущалась, хотя и знаем, что зрителей не должно быть быть. Но когда фанаты приезжают – сразу лучше себя чувствуешь. С кем хотел бы сыграть в финале? Не знаю. Все в наших руках и ногах. Уверен в том, что наша команда самая лучшая. Нам просто надо выиграть Кубок", – цитирует Пиварича официальный сайт киевлян.

Напомним, хорват провел более трех месяцев вне игры из-за травмы колена.

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