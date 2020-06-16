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Минай – Динамо: Маркевич назвал единственную причину, которая может помешать киевлянам выйти в финал Кубка

19:38 122 Читати українською
Минай – Динамо: Маркевич назвал единственную причину, которая может помешать киевлянам выйти в финал Кубка
Мирон Маркевич / Фото из открытых источников

Легендарный тренер Мирон Маркевич дал комментарий в преддверии матча Минай – Динамо в 1/2 финала Кубка Украины.

 

"При всем уважении к Минаю, команде, которая сделала серьезный шаг вперед, не думаю, что у киевлян будут какие-то проблемы. Во-первых, Динамо сейчас играет. Во-вторых, разница в классе футболистов. Разве что Динамо не настроится.

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Не думаю, что киевлянам нужно экспериментировать, лучше выходить основным составом, чтобы был выход в финал. Нужно серьезно отнестись к игре. Хорошо, что так с Зарей произошло, а забей Юрченко второй мяч – все могло бы быть по-другому... Но мы увидели разницу в классе.

Говорят о трансферах Цыганкова, Миколенко... Динамо нужно играть в еврокубках. Кто будет играть, если отпустить Вербича, Цыганкова, Миколенко? В Динамо и так игроков один-два и нет. Минай может помешать полной самоотдачей. Им нужно не сидеть в защите, искать свои моменты. Отвести игру от своих ворот и пытаться играть в свой футбол", – подытожил Маркевич в комментарии 1927.kiev.ua.

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Теги
Минай Минай Минай - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Кубок Украины Мирон Маркевич
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