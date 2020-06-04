Минай – Динамо: Кополовец рассказал о подготовке закарпатцев к полуфиналу Кубка Украины

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец признался, что команда, несмотря на все нападки, продолжает подготовку к кубковому матча против киевлян.

"Футболист Миная, у которого обнаружили коронавирус, прошел повторный тест. Через 4 дня еще один. Он полностью здоров. Уже тренируется с командой.

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Команда готовится к кубковому матчу. Все в обычном режиме. Ну, не совсем в обычном – ежедневно измеряем температуру, пользуемся антисептиками и вообще стараемся соблюдать все требования", – сказал Кополовец в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, поединок 1/2 финала Кубка Украины между Минаем и Динамо должен состояться 17 июня. Ранее президент Ингульца Александр Поворознюк требовал прекратить участие Миная в Кубке Украины или засчитать закарпатцам техническое поражение.

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