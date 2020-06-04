toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Кубок Украины
ДИНАМО КИЕВ КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Минай – Динамо: Кополовец рассказал о подготовке закарпатцев к полуфиналу Кубка Украины

19:48 89 Читати українською
Минай – Динамо: Кополовец рассказал о подготовке закарпатцев к полуфиналу Кубка Украины
Минай / ФК Минай

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец признался, что команда, несмотря на все нападки, продолжает подготовку к кубковому матча против киевлян.

"Футболист Миная, у которого обнаружили коронавирус, прошел повторный тест. Через 4 дня еще один. Он полностью здоров. Уже тренируется с командой.

"Это убийство футболистов": Кобин объяснил, почему Минай готов играть против Динамо в Кубке, а в Первой лиге – нет

Команда готовится к кубковому матчу. Все в обычном режиме. Ну, не совсем в обычном – ежедневно измеряем температуру, пользуемся антисептиками и вообще стараемся соблюдать все требования", – сказал Кополовец в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, поединок 1/2 финала Кубка Украины между Минаем и Динамо должен состояться 17 июня. Ранее президент Ингульца Александр Поворознюк требовал прекратить участие Миная в Кубке Украины или засчитать закарпатцам техническое поражение.

"Від мене чекали Шевченка!": Деметрадзе дякував Динамо за унікальний гол, вибивав гроші, любив українок і мстив Росії

blog_ava
Главные новости футбола 3 июня: Динамо нашло замену Михайличенко, украинцев торгуют в Италии, Карпаты на самоизоляции
07:00
1841
Теги
Динамо Киев Динамо Киев коронавирус Михаил Кополовец Михаил Кополовец Кубок Украины Минай Минай
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
19
час
:
11
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Майнц
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук