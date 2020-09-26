"Не могу сказать, что матч для меня особенный. Он будет более приятный. Я встречусь со своим бывшим главным тренером, с которым прожили много времени, я долго время тренировался под его руководством. Для меня это будет приятная встреча.

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Конечно, хочется отобрать очки. Хочется и максимально взять очков, но мы понимаем силу Динамо, понимаем свою силу. Только футбольное поле покажет, кто как готов к матчу. Но в мыслях есть, чтобы взять очки", – сказал Кобин в коментарии Футбол News.

Минай встретится с Динамо уже сегодня, 26 сентября. Начало матча в 14:00.

Минай – Динамо: анонс матча УПЛ