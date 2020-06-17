Минай – Динамо: Кобин назвал основные преимущества киевлян по мотивам матча Кубка Украины

Главный тренер Миная Василий Кобин не имеет особых претензий к своим подопечным после кубкового полуфинала с Динамо (0:2).

"Что касается игры, то первый тайм был провален. Динамо выглядело лучше за нас в физическом и техническом плане, создавало много моментов. Второй тайм мы провели лучше, были более агрессивными. Не знаю, почему наши футболисты не играли так агрессивно в первом тайме, ведь в полуфинальном матче против Динамо можно было победить только за счет агрессии и своего желания.

Минай – Динамо – 0:2 – видео голов и обзор матча

Наши игроки тоже хорошо технически оснащены, но для борьбы с Динамо этого недостаточно, нужно показывать еще характер и волевые качества. В этом компоненте мы в первом тайме провалились полностью. А второй тайм мне понравился, наша команда была агрессивной, хотела вытащить этот матч. Я попросил игроков отдать все силы. Были предпосылки как забить, так и пропустить третий гол. Но ребята – молодцы, могу только им поаплодировать за второй тайм.

Мы полтора месяца готовились к этому поединку. Я видел по игрокам, что они готовы. Но когда нет официальных матчей, а мы даже ни разу не сыграли 90 минут, то обвинять кого-то в ненадлежащем настройе... Какое должно быть настроение, когда ты играешь в полуфинале Кубка и остался один шаг до финала? Здесь мы можем говорить только о мастерстве игроков и физических кондициях.

Хочется ли сыграть на этом этапе в следующем сезоне? На каждую игру мы выходим с мыслью о победе. Без этого в футболе ничего нельзя достичь, и игрок не будет прогрессировать. Пока буду работать тренером, никогда не буду делить турниры на кубок или чемпионат. Всегда будем играть на победу. Посмотрим, возможно, нам еще предстоит попасть в полуфинал или даже финал", – цитирует Кобина официальный сайт Динамо.

Напомним. после 19-ти туров Первой лиги Минай занимает третью строчку, которая позволяет повыситься в классе. Руководство турнира решило доиграть сезон, поэтому для закарпатцев пока не все определено.

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