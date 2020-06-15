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Минай – Динамо: киевляне имеют три потери на полуфинал Кубка Украины

19:50 160 Читати українською
Минай – Динамо: киевляне имеют три потери на полуфинал Кубка Украины
Мохаммед Кадири (слева) / Сайт Динамо

Динамо поделился новостями о кадровой ситуации за два дня до матча 1/2 финала Кубка Украины против Миная.

 

Алексей Михайличенко точно не сможет рассчитывать на трех игроков, сообщает официальный сайт киевлян.

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Сергей Сидорчук пропускает матч из-за травмы, а Мохаммед Кадири будет отбывать дисквалификацию за две желтые карточки в поединке против Александрии на стадии 1/4 финала. Не следует забывать и о Артеме Беседине, который из-за проваленного допинг-теста будет сидеть без футбола почти до конца 2020 года. У Миная также есть своя потеря – Роман Никитюк был удален в предыдущей игре Кубка против Ингульца.

Напомним, полуфинальный матч Кубка Украины между Минаем и Динамо состоится 17 июня в 14:00. В другой паре встретятся Мариуполь и Ворскла.

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Кубок Украины Минай Минай Минай - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук Артем Беседин Артем Беседин Абдул Мохаммед Кадири Абдул Мохаммед Кадири
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