Минай – Динамо: киевляне имеют три потери на полуфинал Кубка Украины

Динамо поделился новостями о кадровой ситуации за два дня до матча 1/2 финала Кубка Украины против Миная.

Алексей Михайличенко точно не сможет рассчитывать на трех игроков, сообщает официальный сайт киевлян.

Минай – Динамо: где смотреть полуфинальный матч Кубка Украины

Сергей Сидорчук пропускает матч из-за травмы, а Мохаммед Кадири будет отбывать дисквалификацию за две желтые карточки в поединке против Александрии на стадии 1/4 финала. Не следует забывать и о Артеме Беседине, который из-за проваленного допинг-теста будет сидеть без футбола почти до конца 2020 года. У Миная также есть своя потеря – Роман Никитюк был удален в предыдущей игре Кубка против Ингульца.

Напомним, полуфинальный матч Кубка Украины между Минаем и Динамо состоится 17 июня в 14:00. В другой паре встретятся Мариуполь и Ворскла.

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