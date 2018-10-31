Минай – Динамо: Допилка не сыграет в матче Кубка Украины

.Екс-защитник Динамо, который сейчас выступает в составе Миная, не сможет принять участие в матче против столичной команды.

По информации телеканала "Футбол 1", 32-летний защитник пропустит кубковый матч против Динамо из-за травмы.

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Допилка является воспитанником киевского Динамо, за которое даже сыграл 2 матча в Лиге чемпионов. Кроме этого, Олег поиграл за Кривбасс, Севастополь, Говерлу и Александрию.

Отметим, что это не единственная кадровая потеря в составе хозяев, ведь хавбек Мыная Михаил Кополовец также получил повреждение и не сможет помочь своей команде в матче против киевлян.

Матч 1/8 финала Кубка Украины между проходят и Динамо видбдеться сегодня. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 14 часов.

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