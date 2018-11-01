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Минай – Динамо: болельщикам киевлян после матча угрожали пистолетом

31 октября 19:21 528 Читати українською
Минай – Динамо: болельщикам киевлян после матча угрожали пистолетом
Фанаты Динамо / фото: О. Осипов

Один из болельщиков Динамо рассказал об инциденте после матча Кубка Украины против Миная.

"Этот человек, говорят охрана президента ФК Минай, экс-регионала, начальника чопской таможни, пришел в конце матча на гостевую трибуну, ударил одного из ультрас, затем достал пистолет.

Минай – Динамо: видео голов

Его коллега, тот что слева, залил всех газовым баллончиком. Я так понимаю местные титушки. Полиция их не трогала", – написал Виталий Шеремета на своей странице в Фейсбуке, выложив фото особ.

Напомним, в матче 1/8 Кубка Украины Динамо на выезде не без проблем одолело Минай. Счет матча – 1:3.

Кубок Украины1/8 финала

Минай - Динамо Киев: Среда 31 октября 2018

Минай
Матч окончен
1 : 3
Динамо Киев
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Кубок Украины Минай - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Минай Минай
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