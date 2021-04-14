Матч Минай – Десна состоится в присутствии зрителей, сообщает официальный сайт закарпатцев. Стадион Авангард, который будет принимать встречу, может быть заполнен не более чем на 50%.

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После длительного перерыва Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила отменить с 11 апреля "красный" уровень эпидемической опасности в Закарпатской области. Регион попал в "желтую" зону, что дало "зеленый свет" для возвращения болельщиков на трибуны.

К слову, цена билетов на поединок Минай – Десна колеблется от 30 до 100 гривен. Сам матч состоится 17 апреля, стартовый свисток прозвучит в 14:00.

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