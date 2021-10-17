Минай – Десна

Минай, собрав состав на скорую руку, выдал сенсационный старт сезона, в течение месяца переиграв Александрию и отобрав очки у Зари и Шахтера. Впрочем, было очевидно, что надолго запала "лисам" не хватит. Осенью ожидался спад формы – и он пришел очень быстро. После ничьи с Черноморцем, в которой закарпатцы потеряли гандикап в два гола и чудом не проиграли, команда потерпела четыре подряд поражения – причем из сильных соперников была только Ворскла, а в Кубке Украины закарпатцев выбил второлиговый Альянс (забив три гола!). Как следствие, минайцы опустились на предпоследнюю позицию в турнирной таблице.

Отсутствие побед в восьми матчах подряд привело к увольнению Василия Кобина. Фиаско с Металлистом 1925 и Львовом не оставило шансов и Николаю Цымбалу. Неделю назад Минай получил нового коуча – Игоря Леонова, известного по работе с Ильичевцем и Арсеналом-Киев. Он уже успел матч провести, сыграв спарринг против венгерской Кишварды, однако и там "лисы" потерпели поражение (1:4). Впрочем, это только "товарняк", а как пойдет в официальных поединках, пока неизвестно. В Киеве он работал неплохо, из 14-ти туров выиграв 5 и расписав 3 ничьи.

Можно было бы сказать, что возвращение в УПЛ окажется тяжелым для Леонова, ведь в соперники сразу выпала Десна. Летом Минай мог бы надеяться, в лучшем случае, на ничью – впрочем, после 4-х подряд побед подопечные Александра Рябоконя начали зарываться в середину турнирной таблицы. В последних шести турах черниговцы одержали всего одну победу, дожав Рух на 90-й минуте и проиграв Динамо (0:4), Вересу (0:4) и Металлисту 1925 (1:2) – все эти поражения произошли дома. Кроме того, Десна вылетела из Кубка, уступив Металлисту Ярославского.

Обидно, ведь в атакующей работе эта команда является одной из лучших. По крайней мере, если говорить за организацию игры. Показательным стал поединок с Ворсклой, где команда отыгралась с 0:2 еще до 30-й минуты – впрочем, этот же матч показал, как все ужасно с работой в обороне. Она у Александра Рябоконя практически отсутствует – на ее левом фланге вообще бегает Картушов, который является вингером по природе. Коллектив пропустил уже на четыре гола больше, чем ожидалось, поэтому у Миная сегодня будет шанс.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Минай – Десна

Минай: Кучер – Гончар, Матич, Векляк, Багайоко – Петрусенко, Хахлев – Кобак, Кулиев, Байдала – Ахмедзаде

Десна: Литовка – Сафронов, Цымбалюк, Селин, Картушов – Домбровский, Завийский – Калитвинцев, Тотовицкий, Болбат – Будковский

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Трудно делать какие-то прогнозы на этот матч, ведь у Миная новый тренер, а от Десны всегда ожидаешь большего. Можно надеяться на голы в обе стороны – все же, оборона у обоих коллективов очень далека от идеала. В целом, этот поединок может подарить любой результат, хотя более вероятной кажется победа черниговцев. Трудно поверить, что их безвыигрышная серия может длиться так долго.

Александрия – Ворскла

Александрия в текущем сезоне стала главной опасностью для мощных коллективов. Подопечным Юрия Гуры прогнозировали борьбу за выживание, однако они победили Зарю, Шахтер и Колос, а против Динамо "желто-черные" держали "нули" до 95-й минуты. Впрочем, отбирая очки у сильных, они раздавали их слабым – Черноморец, Львов и Верес расписали ничью с александрийцами, и только кризисный Мариуполь проиграл им. Некоторое время казалось, что проблема заключается в закрытости соперников, однако в открытом размене контратаками эта команда также пропускает регулярно ..

Очевидно, что у подопечных Юрия Гуры есть проблемы с контролем поединка. Их результаты были бы не такими яркими, если бы не шикарная игра голкипера Билыка – оборона у "желто-черных" довольно уязвима, но они пропустили аж на 7,32 гола меньше, чем ожидалось. Оппоненты создают у его ворот достаточно, однако забить не могут. Впрочем, для успеха с Ворсклой геройств Олега может быть мало.

Пока конкурентов штормит, полтавчане плавно набирают очки в "своих" матчах, редко допуская осечки с андердогами. "Зелено-белые" за 10 туров потерпели всего одно поражение, минимально проиграв Заре при куче моментов, а с СК Днепр-1 и Десной были зафиксированы боевые ничьи – других оппонентов ворскляне уверенно побеждали, почти ничего не позволяя у своих ворот. Исключением стал только Верес, который выглядел лучше и отобрал очки у команды Юрия Максимова.

В последних трех турах его подопечные набрали шикарный ход, одержав три победы с суммарным счетом 6:0. Особенно в них выделялся Тилль, который забил три гола. Оливье идет на шестой позиции в таблице бомбардиров УПЛ, а по количеству ассистов он держится на вершине вместе с Коноплей и одноклубником Скляром. Not bad! Выделяется и новичок Рангель, который в поединке с Ингульцом оформил гол + пас. Словом, все в полтавском королевстве круто. Ворскла – фаворит сегодняшнего матча.

Кадровая ситуация

Травмированные: Новиков (Александрия)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Александрия – Ворскла

Александрия : Билык – Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков – Дрышлюк, Калюжный – Третьяков, Ковалец, Гринь – Спинелли

Ворскла: Ризнык – Чеснаков, Тамм, Яворский – Пердута, Пуцлин, Скляр, Кане – Рангель, А. Тилль – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Матчи между Александрией и Ворсклой всегда получаются яркими, а отчасти и скандальными. Сегодня тоже можно ожидать классное противостояние. Полтавчане подходят к нему в статусе фаворита, но он мало что значит для нынешних александрийцев.

Обе команды здорово работают от контратак и имеют лучших голкиперов, однако у "зелено-белых" гораздо мощнее оборона – она допустила на три ожидаемых гола меньше (хотя по реальным пропущенным у команд равенство). Кроме того, подопечные Юрия Максимова лучше контролируют свои матчи. Именно поэтому более вероятной кажется победа Ворсклы.

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