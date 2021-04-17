Минай – Десна – 3:1 – видео голов и обзор матча
Минай обыграл Десну в рамках 22-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Десну считают едва ли не главным конкурентом Зари в борьбе за бронзовые медали. Сегодня черниговцы изрядно усложнили себе задачу, проиграв на тот момент последней команде чемпионата. В начале второго тайма счет вообще был разгромным, но гости нашли в себе силы на гол престижа.
Минай сенсационно прибил Десну эффектными голами и поднялся со дна УПЛ
Зато Минай одержал лишь вторую победу в 2021 году и первую после увольнения Василия Кобина. Благодаря этим трем очкам закарпатцы смогли покинуть последнее место в турнирной таблице, опередив две львовские команды и Олимпик.
Отдельно стоит отметить Анатолия Нуриева. Полузащитник оформил дубль и отдал результативную передачу. Теперь в его активе 10 голов в нынешнем розыгрыше УПЛ, что позволило догнать Виктора Цыганкова и Владислава Кулача на вершине списка лучших бомбардиров чемпионата.
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