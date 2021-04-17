Десну считают едва ли не главным конкурентом Зари в борьбе за бронзовые медали. Сегодня черниговцы изрядно усложнили себе задачу, проиграв на тот момент последней команде чемпионата. В начале второго тайма счет вообще был разгромным, но гости нашли в себе силы на гол престижа.

Минай сенсационно прибил Десну эффектными голами и поднялся со дна УПЛ

Зато Минай одержал лишь вторую победу в 2021 году и первую после увольнения Василия Кобина. Благодаря этим трем очкам закарпатцы смогли покинуть последнее место в турнирной таблице, опередив две львовские команды и Олимпик.

Отдельно стоит отметить Анатолия Нуриева. Полузащитник оформил дубль и отдал результативную передачу. Теперь в его активе 10 голов в нынешнем розыгрыше УПЛ, что позволило догнать Виктора Цыганкова и Владислава Кулача на вершине списка лучших бомбардиров чемпионата.

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