Минай – Черноморец – 2:2 – видео голов и обзор матча
16:52 - Читати українською
Минай принимал одесских гостей в рамках 7-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
завершено
42’ Антон Байдал
54’ Олег Вишневский
Владислав Ванат 57’
Артур Авагимян 64’
42’ Антон Байдал
54’ Олег Вишневский
57’ Владислав Ванат
64’ Артур Авагимян
В конце первого тайма арбитр назначил пенальти в пользу хозяев за сомнительный фол, закарпатцы удачно воспользовались этим подарком.
Черноморец расписал боевую ничью с Минаем на выезде, оформив камбэк с 0:2
Сразу после перерыва игроки Миная удвоили преимущество и, казалось, сняли все вопросы о победителе встречи. Однако одесситы не собирались сдаваться и благодаря точным ударам Ваната и Авагимяна сравняли счет.
Ничья позволила Минаю подняться на 11-ю строчку УПЛ, Черноморец остался 14-м.
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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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