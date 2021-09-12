Минай принимал одесских гостей в рамках 7-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

В конце первого тайма арбитр назначил пенальти в пользу хозяев за сомнительный фол, закарпатцы удачно воспользовались этим подарком.

Черноморец расписал боевую ничью с Минаем на выезде, оформив камбэк с 0:2

Сразу после перерыва игроки Миная удвоили преимущество и, казалось, сняли все вопросы о победителе встречи. Однако одесситы не собирались сдаваться и благодаря точным ударам Ваната и Авагимяна сравняли счет.

Ничья позволила Минаю подняться на 11-ю строчку УПЛ, Черноморец остался 14-м.

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