Украинский защитник испанского Спортинг Хихон Богдан Милованов поделился мнением по поводу перспектив "сине-желтых" пробиться на чемпионат мира в Катаре через матчи плей-офф.

"Конечно, я слежу за национальной, а также за молодежной сборной Украины. Я всегда в курсе результатов, поддерживаю их из Испании.

"Если позовет Италия, я выберу Украину": вингер Ювентуса ждет вызов в "сине-желтую" сборную

У них очень хорошие игроки, они очень хорошо играют в футбол, могут добиться больших успехов. Касаемо жеребьевки, я не знаю, как играют другие сборные. Я уверен, что Украина будет на чемпионате мира, она этого заслуживает", – сказал Милованов в комментарии YouTube-каналу vZbirna.

Напомним, первый поединок в рамках плей-офф отбора к ЧМ-2022 команда Петракова проведет 24 марта против сборной Шотландии.

У Кривбаса – унікальний гендир: працював барменом, продавав "адідаси" і не забив Динамо у фіналі Кубка України