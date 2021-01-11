Сегунда, 21 тур

Спортинг – Фуэнлабрада – 2:1

Голы: Джурджевич, 25, 53 – Мула, 55

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Украинский легионер испанцев вышел в стартовом составе и помог создать второй гол хихонцев. Правда, ассист получился несколько курьезным. Милованов на своей половине поборолся с соперниками и выбил мяч в направлении чужих ворот, но тот все же дошел до Джурджевича, который оформил дубль.

Фуэнлабрада, за которую весь матч отыграл бывший футболист Карпат Кристобаль, отквитала один мяч благодаря пенальти. Мула не смог реализовать удар с точки, но был первым не добивании.

В конце концов, Спортинг набрал очередные три очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Сегунды. До второго места, которое дает прямую путевку в Ла Лигу, команду Богдана Милованова отделяет 6 зачетных пунктов.

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