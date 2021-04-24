Милнер стал главным "джокером" в истории АПЛ
16:42 - Читати українською
Полузащитник Ливерпуля Джеймс Милнер установил уникальное достижение в матче против Ньюкасла.
Джо Виллок 90+5’
90+5’ Джо Виллок
Ветеран "красных" на 58 минуте заменил Жоту и стал главным "джокером" в истории АПЛ, сообщает Opta.
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Милнер достиг отметки в 159 матчей из замены. Предыдущий рекорд АПЛ принадлежал экс-игроку Ливерпуля – Питеру Краучу. Высоченный форвард остановился на 158 поединках.
Добавим, что перед Ливерпулем Джеймс Милнер выступал за Лидс, Ньюкасл, Астон Виллу и Манчестер Сити.
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