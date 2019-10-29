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Милнер прокомментировал возможность продления контракта с Ливерпулем – соглашение истекает летом

16:47 40 Читати українською
Милнер прокомментировал возможность продления контракта с Ливерпулем – соглашение истекает летом
Джеймс Милнер / Фото ФК Ливерпуль

Полузащитник Ливерпуля Джеймс Милнер может сменить клуб со следующего сезона.

"Несколько лет назад кто-то мне сказал, что со временем придется больше сдерживаться на тренировках, немного беречь себя.

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Я не согласен с этим. Чем больше я себя подталкиваю, тем выше уровень моей физической подготовки. Я по-прежнему хорошо себя чувствую, никаких изменений по сравнению с тем, что было 6 лет назад.

Мой контракт с Ливерпулем рассчитан до конца сезона. Надеюсь, мы к чему-то придем. Я хочу как можно дольше выступать на самом высоком уровне", – цитирует Милнера The Guardian.

В текущем сезоне АПЛ 33-летний Милнер провел 8 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами. Ливерпуль лидирует после 10-ти туров, оторвавшись от Манчестер Сити на 6 очков.

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Англия Ливерпуль Ливерпуль Джеймс Милнер Джеймс Милнер
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