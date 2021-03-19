35-летний хавбек мерсисайдцев решил проверить свой азарт и поставил на лошадь с именем миссис Милнер на скачках, сообщает The Sun.

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Лошадка Джеймса была явным атусайдером, ведь на ее победу принимали ставки с коэффициентом 12 к 1, но она все же победила. Милнер подтвердил свой выигрыш в Twitter, сообщив, что кобыла – не его, а жена требует отдать ей призовые.

В нынешнем сезоне АПЛ Милнер провел 20 матчей.

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