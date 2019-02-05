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УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ВЕСТ ХЭМ - ЛИВЕРПУЛЬ

Милнер опередил Бекхэма по количеству результативных передач в АПЛ

00:52 16 Читати українською
Милнер опередил Бекхэма по количеству результативных передач в АПЛ
Джеймс Милнер / фото из соцсетей

Полузащитник Ливерпуля Джеймс Милнер отметился результативной передачей в матче 25-го тура чемпионата Англии против Вест Хэма.

Этот ассист стал 81-м в карьере Милнера в матчах английской Премьер-лиги. По этому показателю он опередил экс-хавбека Манчестер Юнайтед Дэвида Бекхэма (80) и сейчас единолично занимает 7-е место в истории турнира.

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Больше, чем Милнер, голевых пасов в АПЛ отдали только Стивен Джеррард (Ливерпуль, 92), Деннис Бергкамп (Арсенал, 94), Фрэнк Лэмпард (Вест Хэм, Челси, Манчестер Сити, 102), Уэйн Руни (Эвертон, Манчестер Юнайтед, 103 ), Сеск Фабрегас (Арсенал, Челси, 111) и Райан Гиггз (Манчестер Юнайтед, 162).

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После этого матча Ливерпуль набрал 62 очка, подпустив Манчестер Сити на расстояние одной победы. Вест Хэм теперь имеет 32 зачетных балла и идет на 12-й позиции в турнирной таблице.

Англия25 турЛондон Стедиум (Лондон)

Вест Хэм - Ливерпуль: Понедельник 04 февраля 2019

Вест Хэм
Матч окончен
1 : 1
Ливерпуль
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Джеймс Милнер Джеймс Милнер Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм Ливерпуль Ливерпуль Англия Вест Хэм - Ливерпуль
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