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Милнер: Ливерпуль не заслуживает места в плей-офф, если не может выиграть домашний матч Лиги чемпионов

19:12 60 Читати українською
Милнер: Ливерпуль не заслуживает места в плей-офф, если не может выиграть домашний матч Лиги чемпионов
Джеймс Милнер \ фото из соцсетей

Полузащитник Ливерпуля Джеймс Милнер считает, что мерсисайдцы должны быть довольны нынешней ситуацией в группе С.

"Мы понимали, что попали в сложную группу. Но все еще остается в наших руках, заключительный матч Ливерпуль сыграет дома. Думаю, что этого вполне достаточно.

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Думаю, если бы перед началом турнира нам сказали, что мы выйдем в плей-офф, если выиграем последний домашний матч, то мы были бы довольны.

Считаю, что клуб не заслуживает места в плей-офф, если не может выиграть домашний матч Лиги чемпионов", – цитирует Милнера Irish Examiner.

Ливерпуль впервые в истории проиграл все три гостевые матчи в группе Лиги чемпионов

Напомним, что для того, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов Ливерпуль обязательно должен обыграть Наполи на Энфилде в заключительном матче группового этапа.

Лига чемпионов6 турЭнфилд (Ливерпуль)

Ливерпуль - Наполи: Вторник 11 декабря 2018

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