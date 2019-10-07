Милнер готов вернуться в родной клуб

Полузащитник английского Ливерпуля Джеймс Милнер активно изучает различные варианты продолжения карьеры.

Опытный хавбек мерсисайдцев не прочь вернуться в родной город, сообщает Football Insider.

Ливерпуль пока не предложил новый контракт Милнеру

По информации издания, 33-летний Милнер готовит почву для финального этапа игровой карьеры. Контракт универсала с Ливерпулем завершает действие летом следующего года, но он хотел бы остаться на Энфилде еще на год. Зато после 2021 года Милнер хотел бы вернуться в Лидс, где начинал свой профессиональный путь.

К слову, Джеймс Милнер является уроженцем Лидса и дебютировал в Премьер-лиге в сезоне 2002/03 именно в составе "павлинов". Затем он защищал цвета Суиндона, Ньюкасла, Астон Виллы и Манчестер Сити.

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