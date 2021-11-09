"Конечно же, неприятно начинать европейские матчи с поражений. А что касается ЦСКА, то кто бы что ни говорил, но наши выигрыши над болгарами были очень тяжелыми. Мы рады, что в обоих матчах одержали важные для нас и для страны победы.

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Правда ли, что за победу над софийским ЦСКА команде обещали миллион гривен? Извините, но на финансовые вопросы я не могу отвечать. Не имею права.

Для всех в футбольной Европе лидерство в группе Буде-Глимта стало сюрпризом. До игры с норвежцами, как и после того, как они играли с Ромой, считаю, мало кто мог подумать, что они забьют итальянцам шесть мячей. Я уверен, что сейчас совсем другое отношение к этой команде.

Для нас в Европе каждый матч особенный. В любом из них мы всегда хотим добиться максимального результата, ни о чем другом и не думая. Мы хорошо знаем и понимаем, чего стоят эти победы", – сказал Хомченовский в комментарии Meta Ratings.

Напомним, после 4-х туров Заря в группе С идет третьей, имея в своем активе 6 очков. Лидирует в квартере Буде-Глимт с 8 баллами, на пункт меньше у Ромы.

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