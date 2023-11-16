Английский нападающий Харри Кейн наконец воссоединится с семьей в Германии.

Харри Кейн с женой и детьми на Альянц-Арене / Стоп-кадр из видео

Главный бомбардир Баварии Харри Кейн нашел себе дом, куда в следующем месяце к нему из Англии переберутся жена и четверо детей, сообщает The Atletic.

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30-летний нападающий, который летом перешел в Баварию из Тоттенхэма, поселился в отеле Vier Jahreszeiten Kempinski. Люкс в этом заведении обходился футболисту в 10 тысяч фунтов за ночь. Всего за проживание в отеле Кейн заплатил около 1 миллиона фунтов.

Отмечается, что такая сумма не сильно ударит по карману игрока – Кейн зарабатывает 412 тысяч фунтов в неделю. К слову, вилла, которую выбрал Харри, по информации источника когда-то принадлежала неназванной экс-звезде Баварии.

Напомним, в текущем сезоне Кейн провел за "Ротэн" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 7 ассистов.

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