Миллиардеры из клуба "Газпрома" приехали в Минск с распальцовкой, – Лукашенко о расправе Динамо Мн над Зенитом

Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился впечатлениями после победы минского Динамо в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы над Зенитом.

"Динамо Мн подарило праздник всей стране. Молодцы! Они боролись до конца. Мы видели, в каком состоянии этот Зенит был. Некоторые игроки уже на четвереньках ходили. То есть динамовцы вывозили их в эту жару прилично. И они забили четыре мяча. 4:0 – это останется в истории.

Динамо Минск – Зенит – 4:0 – видео голов

Здесь шапкозакидательством не надо заниматься. Это они играли не с миллионерами, а с миллиардерами! Это главный клуб "Газпрома", главное детище их. Это во-первых. Во-вторых, у них сезон только начался. В-третьих, они с распальцовкой приехали, и, так чувствую, недооценили минчан", – цитирует Лукашенко Белта.