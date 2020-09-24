"В связи с погодными условиями, которые будут и для нас, и для хорватов одинаковыми, будет очень тяжелая игра, будет много борьбы. Мы приложим все усилия, чтобы наша еврокубковая сказка не закончилась в Хорватии.

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О шансах команд на проход в следующий раунд я бы сейчас не хотел говорить. Преодолеем или нет – скоро узнаем. А так мы познакомились с соперником – это хорошая, добротная команда. У них много фактурных футболистов. Они физически хорошо подготовлены, и мне кажется, что будет очень интересно", – цитирует Милько официальный сайт Колоса.

Напомним, выездной поединок против Риеки украинская команда проведет уже сегодня, 24 сентября. Начало матча в 21:45.

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