Бразилец сдал положительный тест на коронавирус в воскресенье утром.

Как сообщает официальный сайт Реала, все остальные игроки, тренеры и персонал мадридцев сдали негативные тесты. Также, все представители королевского клуба сдали отрицательные тесты на антиген сегодня, 2 ноября, утром.

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По информации Marca, бразилец все еще может сыграть с Интером – для этого защитнику необходимо сдать отрицательный тест во вторник.

К слову, Милитао провел только 3 матча в футболке Реала в текущем сезоне, записав в свой актив результативных действий. Поединок мадридцев против Интера состоится уже завтра, 3 ноября, начало в 22:00.

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