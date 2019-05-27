Милитао трогательно попрощался с Порту перед переходом в Реал

Защитник Порту Эдер Милитао написал письмо болельщикам команды перед тем, как отправиться в Мадрид, где он будет выступать за Реал.

"С момента моего перехода в Порту я чувствовал себя здесь, как дома, и меня очень хорошо приняли все болельщики, товарищи по команде и персонал клуба.

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Это были 9 месяцев большой радости, преданности делу и благодарности. Все болельщики любили меня. Я буду помнить и буду благодарен за это всегда! Я учился и развивался как человек и как профессионал.

Благодаря Порту я смог осуществить свои мечты детства: выступать за сборную и играть в Лиге чемпионов. Эта футболка – в моем сердце. До встречи. Навсегда с Порту!", – написал Милитао.

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Отметим, что Эдер Милитао стал игроком Порту только прошлым летом, а в марте этого года подписал с Реалом 6-летний контракт.