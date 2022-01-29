Защитник Реала Эдер Милитао получил разрешение присоединиться к расположению клуба во время международной паузы.

Защитник вернется в Мадрид раньше, чем ожидалось, и может помочь в поединке против Атлетика в Кубке Испании 3 февраля, сообщает 90min.

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Причиной стала желтая карточка в матче против Эквадора – поэтому Милитао получил дисквалификацию на поединок с Парагваем. Сборная Бразилии позволила Эдеру вернуться в Реал.

Добавим, что Милитао провел 30 матчей за Реал в этом сезоне, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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