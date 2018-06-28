Милинкович-Савич: Не хочу думать о своем трансфере

Полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич прокомментировал слухи о своем будущем. СМИ регулярно пишут о трансфере игрока в один из топ-клубов Европы.

"Сейчас я вернусь в Рим и буду очень счастлив остаться в Лацио. Меня там все устраивает, поэтому я не собираюсь разрывать свой действующий контракт.

Я постоянно читаю о моем переходе в какой-то другой клуб. Но пока я не хочу об этом думать. Поговорим об этом позже", – цитирует серба Goal.com.

Милинкович-Савич может стать четвертым самым дорогим игроком планеты после перехода в Реал

Отметим, что цена на Милинковича-Савича только за год выросло на 70 млн евро. Сейчас авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в 90 млн евро.

Ранее к хавбеку проявляли интерес Ювентус, Реал, Барселона, ПСЖ и Манчестер Юнайтед.