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Милинкович-Савич: Не хочу думать о своем трансфере

17:39 21 Читати українською
Милинкович-Савич: Не хочу думать о своем трансфере
Сергей Милинкович-Савич

Полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич прокомментировал слухи о своем будущем. СМИ регулярно пишут о трансфере игрока в один из топ-клубов Европы.

"Сейчас я вернусь в Рим и буду очень счастлив остаться в Лацио. Меня там все устраивает, поэтому я не собираюсь разрывать свой действующий контракт.

Я постоянно читаю о моем переходе в какой-то другой клуб. Но пока я не хочу об этом думать. Поговорим об этом позже", – цитирует серба Goal.com.

Милинкович-Савич может стать четвертым самым дорогим игроком планеты после перехода в Реал

Отметим, что цена на Милинковича-Савича только за год выросло на 70 млн евро. Сейчас авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в 90 млн евро.

Ранее к хавбеку проявляли интерес Ювентус, Реал, Барселона, ПСЖ и Манчестер Юнайтед.

Теги
Лацио Лацио Италия Сергей Милинкович-Савич Сергей Милинкович-Савич
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