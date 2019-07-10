Милик может стать частью трансфера Родриго в Наполи

Итальянский Наполи предложил испанской Валенсии необычный обмен нападающими.

"Партенопейцы" предлагают испанцам польского форварда плюс деньги за нападающего сборной Испании, сообщает Super Deporte.

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По информации издания, Наполи готов отдать Милика плюс деньги в обмен на Родриго. Зато Валенсия стремится получить за своего основного нападающего 50 млн евро плюс еще 10 млн в евровалюте в качестве бонусов. Однако, сам Родриго хочет остаться на Месталье, что затрудняет его трансфер.

Отметим, что в сезоне 2018/19 Родриго провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 мячей. В то же время Аркадиуш Милик сыграл 47 поединков во всех турнирах, в которых забил 20 голов.