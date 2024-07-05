"Еще за 3 дня до матча Швейцария – Италия (2:0) я уговорил Артема Милевского поставить на то, что Швейцария не проиграет. На этот исход был высокий коэффициент – 2.3.

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Артем болеет за Италию с детства, поэтому эта ставка далась ему нелегко. Но он понимал, что по игре "Скуадра Адзурра" сейчас не в лучшем состоянии, и рискнул поставить. Мы поставили 100 тысяч гривен и выиграли сверху 130 тысяч. Но Миля после игры был подавлен из-за вылета Италии, и даже не радовался выигрышу. Вот такая история", – рассказал Третьяк в комментарии Sport-Express.

Напомним, Сергей имеет отношение к букмекерскому бизнесу. Ранее он проиграл 1 миллион гривен, поставив на тотал меньше 2,5 голов в матче Украина – Словакия (2:1).

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