"Милевского не хочу обсуждать – слишком много чести": Блохин жестко раскритиковал бывшего подопечного

Экс-тренер Динамо Олег Блохин вспомнил напряженные отношения с форвардом Артемом Милевским.

"Тренировка начинается в 11 утра, а человек приходит на базу в три. Я даже не хотел с ним разговаривать – мне уже доложили, что произошло.

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Искать подход к нему? Там без шансов было. Если его раньше выгоняли Семин, Газзаев. За пьянство в дубль переводили? Переводили. Можешь пить, гулять, но приходи в 11 и умирай на тренировке – тогда я забуду. А приходишь в три, то гуляй в клубе или другом месте. Но я не хочу обсуждать Милевского – слишком много чести. Был бы он обладателем "Золотого мяча", может, я бы его и обсуждал", – заявил Блохин в интервью ТаТоТаке.

Напомним, Милевский покинул Динамо именно во времена Блохина. Скандального форварда перевели в дубль киевлян, после чего он присоединился к Газиантепспору в 2013 году.

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