toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ПСЖ

"Милевского не хочу обсуждать – слишком много чести": Блохин жестко раскритиковал бывшего подопечного

06:30 208 Читати українською
"Милевского не хочу обсуждать – слишком много чести": Блохин жестко раскритиковал бывшего подопечного
Олег Блохин / Сайт Динамо

Экс-тренер Динамо Олег Блохин вспомнил напряженные отношения с форвардом Артемом Милевским.

"Тренировка начинается в 11 утра, а человек приходит на базу в три. Я даже не хотел с ним разговаривать – мне уже доложили, что произошло.

"Хватит говорить эти глупости": Блохин заверил, что никогда не хвастался "Золотым мячом" перед игроками Динамо

Искать подход к нему? Там без шансов было. Если его раньше выгоняли Семин, Газзаев. За пьянство в дубль переводили? Переводили. Можешь пить, гулять, но приходи в 11 и умирай на тренировке – тогда я забуду. А приходишь в три, то гуляй в клубе или другом месте. Но я не хочу обсуждать Милевского – слишком много чести. Был бы он обладателем "Золотого мяча", может, я бы его и обсуждал", – заявил Блохин в интервью ТаТоТаке.

Напомним, Милевский покинул Динамо именно во времена Блохина. Скандального форварда перевели в дубль киевлян, после чего он присоединился к Газиантепспору в 2013 году.

"Побачивши брата, я заплакала": інтерв’ю із рідною сестрою Артема Мілевського

blog_ava
Месси разделил с чемпионом "Формулы-1" Хэмилтоном титул лучшего спортсмена года
00:30
102
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Олег Блохин Артем Милевский Артем Милевский
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
33
мин
Атлетико
22:00
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук