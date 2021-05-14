Милевский заинтриговал своим будущим после вылета Миная в Первую лигу
Нападающий Миная Артем Милевский отправился в отпуск после завершения сезона в УПЛ.
Форвард опубликовал соответствующий пост на своей странице в Инстаграм, добавив фото на фоне упакованных чемоданов.
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Текст сообщения спровоцировал волну обсуждения о будущем Милевского. "В отпуск! Респект Закарпатью! Не прощаемся!" – написал 36-летний футболист.
Напомним, Артем перебрался в Минай зимой, подписав контракт до лета 2022-го года. По итогам прошлого сезона УПЛ закарпатский клуб занял последнее место и вылетел в Первую лигу. Милевский сыграл 10 матчей, не отмечавшись результативными действиями.
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