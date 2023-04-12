Милевский заинтриговал очередным философским постом, упомянув об Украине
Похоже, экс-форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский понемногу выбирается из депрессии.
"Если кто-то тебя поддерживает в трудные времена, то именно он должен быть с тобой и в лучшие, а не то, что некоторые. Молитесь за Украину", – написал Милевский на своей странице в социальной сети Instagram.
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Напомним, после начала войны Милевский впал в депрессию, забросил блогерство, отказался участвовать в благотворительных матчах и давать интервью. Однако в последнее время Артем начал появляться на матчах Динамо, а также стал активнее в соцсетях.
К слову, Милевский объявил о завершении карьеры футболиста в августе 2021 года. Его последним клубом был Минай.
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