"Если кто-то тебя поддерживает в трудные времена, то именно он должен быть с тобой и в лучшие, а не то, что некоторые. Молитесь за Украину", – написал Милевский на своей странице в социальной сети Instagram.

"Чтобы позволить себе пиво, надо немножко поработать": Кравец – о Милевском и "веселом толстом дедушке" Гвардиоле

Напомним, после начала войны Милевский впал в депрессию, забросил блогерство, отказался участвовать в благотворительных матчах и давать интервью. Однако в последнее время Артем начал появляться на матчах Динамо, а также стал активнее в соцсетях.

К слову, Милевский объявил о завершении карьеры футболиста в августе 2021 года. Его последним клубом был Минай.

Яремчук провалився у Брюгге: причини, наслідки, наскільки реальне повернення в Динамо і всюдисущий Ребров