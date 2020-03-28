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Милевский забил дебютный гол за Динамо Брест в новом сезоне

13:13 28 Читати українською
Милевский забил дебютный гол за Динамо Брест в новом сезоне

Нападающий Динамо Брест Артем Милевский открыл счет в матче 2 тура чемпионата Беларуси против Слуцка.

35-летний форвард забил гол на 19 минуте матча. Он отличился ударом головой после навеса со штрафного в исполнении албанского хавбека Элиса Бакая и скидки Александра Нойка.

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Это взятие ворот стало дебютным для экс-форварда сборной Украины в новом чемпионате Беларуси.

Отметим, что в первом туре нового первенства Динамо Брест не смогло обыграть Смолевичи – матч завершился со счетом 1:1.

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Беларусь Динамо Брест Динамо Брест Украинцы за рубежом Мир Артем Милевский Артем Милевский Видеоновости
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