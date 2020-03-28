Милевский забил дебютный гол за Динамо Брест в новом сезоне

Италия — 27 март 1337
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"Историческая резня": ультрас Аталанты требуют у Малиновского и Ко сняться с чемпионата Италии
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ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісникаФранция — 27 март 289
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Чию траву топтав Зінченко і хто – зрадник Барселони? Призовий кросворд від головного редактораОвертайм — 27 март 181
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Лунін з неочікуваними проблемами в Реалі і ще 6 рішень Зідана – вердикт фанатів Мадрида вражаєИспания — 27 март 818
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Зубков получил предложения из Италии, Германии и еще нескольких европейских чемпионатовМир — 26 март 499