Милевский второй раз подряд принес победу Динамо Брест – команда украинца удерживает лидерство в чемпионате Беларуси

Бывший нападающий киевского Динамо демонстрирует прекрасную результативность в последних турах.

Чемпионат Беларуси, 17 тур

Днепр Могилев – Динамо Брест – 0:1

Гол: Милевский, 7

Динамо вышло вперед уже в дебюте встречи. На седьмой минуте Артем Милевский мастерски замкнул прострел партнера с правого фланга. Этот гол так и остался единственным до конца встречи. Это уже второй подряд победный мяч 34-летнего форварда, в прошлом туре пострадал московский Торпедо. Добавим, что украинский хавбек Александр Нойок отыграл весь отчетный матч и также поспособствовал успеху против "днепрян".

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Победа восстановила преимущество Динамо над БАТЭ до пяти очков. Впрочем, у борисовцев остались две игры в запасе, поэтому у них есть шанс опередить команду Милевского, Нойка и Хобленко.

Милевский и Хобленко голами помогли Динамо Брест добыть крупную победу над Торпедо