toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ВЕСТ ХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Милевский второй раз подряд принес победу Динамо Брест – команда украинца удерживает лидерство в чемпионате Беларуси

22:25 52 Читати українською
Милевский второй раз подряд принес победу Динамо Брест – команда украинца удерживает лидерство в чемпионате Беларуси
Милевский с партнерами / Фото ФК Динамо Брест

Бывший нападающий киевского Динамо демонстрирует прекрасную результативность в последних турах.

Чемпионат Беларуси, 17 тур

Днепр Могилев – Динамо Брест – 0:1

Гол: Милевский, 7

Динамо вышло вперед уже в дебюте встречи. На седьмой минуте Артем Милевский мастерски замкнул прострел партнера с правого фланга. Этот гол так и остался единственным до конца встречи. Это уже второй подряд победный мяч 34-летнего форварда, в прошлом туре пострадал московский Торпедо. Добавим, что украинский хавбек Александр Нойок отыграл весь отчетный матч и также поспособствовал успеху против "днепрян".

Милевский оценил уровень УПЛ: Я некоторые матчи не могу досмотреть до конца

Победа восстановила преимущество Динамо над БАТЭ до пяти очков. Впрочем, у борисовцев остались две игры в запасе, поэтому у них есть шанс опередить команду Милевского, Нойка и Хобленко.

Милевский и Хобленко голами помогли Динамо Брест добыть крупную победу над Торпедо

blog_ava
Динамо – Шахтер: победа имени игроков сборной Украины, провальные эксперименты и шоковая терапия перед матчем сезона
22:27
1236
Теги
Видеоновости Беларусь Динамо Брест Динамо Брест Украинцы за рубежом Мир Артем Милевский Артем Милевский Олександр Нойок Олександр Нойок
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
25
мин
Манчестер Юнайтед
18:30
Челси
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук