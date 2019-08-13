Милевский вступился за Алиева относительно обвинений в злоупотреблении алкоголем

Форвард Динамо Брест Артем Милевский рассказал о состоянии дел своего бывшего одноклубника Александра Алиева.

"Что с Алиевым? Все нормально вроде. Да не бухает он, с чего вы взяли, что он бухает? Все мы бываем опухшие иногда. Он дал большое интервью телеканалу Eurosport подал документы на тренерские лицензии категории A и B.

Милевский: Мы приезжали на тренировку Динамо после дискотеки и возили там всех, они были просто трупами

Мне кажется, ничего подобного с ним нет. Человек занимается, ну и занимается. Слава Богу, я с ним на связи. Он мой очень хороший друг, поэтому поддерживаем отношения, как ни с кем другим", – сказал Милевский в программе"ОТДУШИВДУШУ".

Напомним, Милевский и Алиев вместе выступали за киевское Динамо и сборную Украины. Футболистов часто обвиняли в нарушении дисциплины и злоупотреблении спиртными напитками.

Наші за кордоном. Мілевський веде Брест до чемпіонства, ефектний політ Сухоцького та шалена дискваліфікація за расизм