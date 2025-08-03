2 августа в поселке Лопатин Львовской области состоялся благотворительный турнир по минифутболу, в котором приняли участие четыре медиакоманды: IGNIS, PROFAN, Ruh Media Team и Лопатин.

Милевский признался, что не видел ответный матч Динамо в Лиге чемпионов: "А что Мальту смотреть?"

В матче между IGNIS и Лопатином ярким моментом отметились главные звезды клуба Медиалиги Артем Милевский и Алекандр Алиев. Сначала Алиева грубо снесли в подкате, за что Милевский упрекнул игрока команды соперника. А позже Алиев отдал пас на Милевского во время розыгрыша штрафного, легенда Динамо развернулся и реализовал момент. В итоге команда IGNIS одолела Лопатин в серии послематчевых буллитов.