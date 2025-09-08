Бывший форвард Динамо Артем Милевский вспомнил свой легендарный гол в ворота Барселоны в 2009 году.

– Сколько голов ты забил головой? Три точно: Таврии, Литексу болгарскому...

– Ого, вы подняли архивы. Еще был один Таврии и один Ильичевцу.

– А Барселоне?

– Да, Барселоне. Виктору Вальдесу, там еще Шева спорил. Когда я забил, то он пошел после игры смотреть повтор, чтобы знать кто забил. Я говорю: "Успокойся, там же касание было". А он переспрашивает: "Да? Разве? Точно-точно?".

– Он подавал или простреливал?

– Ну там был прострел такой сильный.

– Но ты ворвался и Вальдеса сбил с толку.

– Немножко так, – вспомнил Артем Милевский в программе Футбольный диван на Youtube.

Напомним, что в сезоне ЛЧ 2009/10 на стадии группового этапа Динамо дома уступило Барселоне со счетом 1:2. Милевский открыл счет уже на второй минуте матча, но каталонцы совершили камбэк благодаря голам Хави и Месси.

