Милевский вернулся в Киев и встретился с Алиевым – фото звездного дуэта из пивного бара

Форвард Динамо Брест Артем Милевский вернулся в столицу Украины, где встретился со своим бывшим одноклубником и давним другом – Александром Алиевым.

Экс-игроки киевского Динамо встретились в пивном баре "Миля", который принадлежит агенту нападающего – Александру Панкову.

Алиев рассказал, почему стал редко общаться с Милевским

Алиев опубликовал в своем Instagram совместную фотографию, под которой оставил подпись: "А вот мы и вместе". Сейчас Милевский вместе с Динамо Брест активно борется за титул чемпиона Беларуси, поэтому не имеет свободного времени для встреч с друзьями. Впрочем, началась двухнедельная пауза на матчи сборных, которая поспособствовала воссоединению 34-летнего форварда с Алиевым.

"Тайсона можна зрозуміти": Шахтар переміг заслужено, або Що загрожує Динамо через расизм