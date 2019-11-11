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Милевский вернулся в Киев и встретился с Алиевым – фото звездного дуэта из пивного бара

21:04 253 Читати українською
Милевский вернулся в Киев и встретился с Алиевым – фото звездного дуэта из пивного бара
Милевский и Алиев / Фото ФК Динамо

Форвард Динамо Брест Артем Милевский вернулся в столицу Украины, где встретился со своим бывшим одноклубником и давним другом – Александром Алиевым.

Экс-игроки киевского Динамо встретились в пивном баре "Миля", который принадлежит агенту нападающего – Александру Панкову.

Алиев рассказал, почему стал редко общаться с Милевским

Алиев опубликовал в своем Instagram совместную фотографию, под которой оставил подпись: "А вот мы и вместе". Сейчас Милевский вместе с Динамо Брест активно борется за титул чемпиона Беларуси, поэтому не имеет свободного времени для встреч с друзьями. Впрочем, началась двухнедельная пауза на матчи сборных, которая поспособствовала воссоединению 34-летнего форварда с Алиевым.

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А вот мы и вместе

Допис, поширений Алиев Саша88 (@aliev_sasha88)

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Александр Алиев Александр Алиев Артем Милевский Артем Милевский Мир
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