Артем Милевский снова примерил форму Динамо, соответствующую фотографию опубликовал агент футблиста Александр Панков в Instagram.

Кополовец сообщил детали конфликта Кобина и Милевского

Фотография была сделана на стадионе Динамо имени Лобановского. Похоже, что это будет рекламное видео или очередной ролик для Youtube-канала 36-летнего Артема, который по слухам решил завязать с профессиональным футболом.

Напомним, Милевский находился в структуре Динамо в 2002-2013 годах.