Милевский вернулся на стадион Динамо в форме киевского клуба
06:30 - Читати українською
Скандальный экс-форвард сборной Украины Артем Милевский снова в объективе фотокамер.
Артем Милевский снова примерил форму Динамо, соответствующую фотографию опубликовал агент футблиста Александр Панков в Instagram.
Кополовец сообщил детали конфликта Кобина и Милевского
Фотография была сделана на стадионе Динамо имени Лобановского. Похоже, что это будет рекламное видео или очередной ролик для Youtube-канала 36-летнего Артема, который по слухам решил завязать с профессиональным футболом.
Напомним, Милевский находился в структуре Динамо в 2002-2013 годах.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter