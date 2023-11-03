Артем Милевский, который сейчас проходит курс реабилитации и лечения от алкогольной зависимости, 3-го ноября впервые за долгое время появился в сети. Экс-нападающий Динамо и сборной Украины опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram пост в поддержку киевлян.

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Артем репостнул свое старое фото в форме киевской команды, подписав его: "Let`s go Kyiv", то есть "Вперед Киев".

Напомним, после завершения карьеры футболиста Милевский на некоторое время исчез из медийного пространства. Впоследствии его появление шокировало болельщиков – Артем набрал вес и визуально имел серьезные проблемы со здоровьем. Спасать экс-звезду сборной Украины собралась звездная компания (Евгений Селезнев, Александр Алиев, Игорь Суркис и другие), однако Милевский не хотел идти на контакт и игнорировал все попытки ему помочь. В конце концов скандального экс-форварда удалось госпитализировать – сообщалось, что Артем даже был в коме. Расходы на лечение взял на себя владелец Динамо Игорь Суркис.

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