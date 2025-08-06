Милевский успокоил болельщиков после поражения Динамо в квалификации ЛЧ – объяснил, что это было
17:15 - Читати українською
Бывший форвард Динамо Артем Милевский прокомментировал поражение киевлян от Пафоса (0:1).
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"Это было просто какое-то недоразумение. Я думаю, что все будет хорошо – Динамо соберется во второй игре и даст ответ.
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Хочется очень на это рассчитывать и верить в это", – сказал Милевский в своем телеграм-канале.
Напомним, киевское Динамо проиграло кипрскому Пафосу (0:1) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Вторая игра между командами состоится 12 августа.
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