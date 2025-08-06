"Это было просто какое-то недоразумение. Я думаю, что все будет хорошо – Динамо соберется во второй игре и даст ответ.

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Хочется очень на это рассчитывать и верить в это", – сказал Милевский в своем телеграм-канале.

Напомним, киевское Динамо проиграло кипрскому Пафосу (0:1) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Вторая игра между командами состоится 12 августа.

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